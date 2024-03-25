Маргарита Симоньян предложила руководителям ТЦ оплачивать охрану Росгвардии. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Журналистка Маргарита Симоньян высказалась о призывах вооружить охрану торговых центров и концертных залов после теракта в «Крокус Сити Холле». По ее словам, дежурить у входов в здания должны сотрудники Росгвардии, однако платить за это должно не государство.

«Пишут, что нельзя поставить у каждого торгового центра Росгвардию с автоматами. Что не хватает средств. У Росгвардии их и не должно на это хватать. А у владельцев ТЦ — вполне хватает. Нужно обязать ТЦ оплачивать эту услугу так же, как они обязаны оплачивать противопожарные системы, например», — заявила она.

Симоньян добавила, что траты незначительно скажутся на прибыли владельцев ТЦ.

«Сверхприбыли станут капелюшечку меньше, не очень даже заметно. Зато люди останутся живы, и следователь не придет», — объяснила она.

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