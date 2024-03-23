Маргарит Симоньян заявила, что количество жертв теракта в «Крокусе» превысит число погибших в «Норд-Осте»

Число погибших в результате террористической атаки на «Крокус Сити Холл» в Красногорске продолжает расти. По мнению главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян, эта трагедия может обойти «Норд-Ост» по общему количеству жертв.

По официальным данным, боевики убили на Дубровке в 2002 году 130 человек. В «Крокусе» число погибших в настоящий момент, по данным СК, составляет 115 человек и, как утверждается, будет расти. Симоньян в своем Telegram-канале высказала похожее мнение и сравнила два громких теракта в истории современной России.

«Количество жертв приближается к «Норд-Осту» и с большой вероятностью его превысит. Упокой, Господь, души убиенных рабов твоих», — написала главред RT.

Ранее Симоньян прокомментировала задержание предполагаемых террористов, которые устроили пожар и стрельбу в Крокусе. Она заявила, что готова помочь бойцам, расстрелявшим машину с участниками нападения.