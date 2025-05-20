«Мамы часто не было дома»: школьница, убившая 7-летнюю девочку в Бердянске, знала жертву с рождения

14-летняя школьница, подозреваемая в убийстве 7-летней девочки в Бердянске, знала жертву с рождения. Об этом сообщила соседка погибшей.

«Они раньше жили в одном доме, знала с самого рождения», - рассказала женщина «Российской газете».

Собеседница издания охарактеризовала погибшую как стеснительную. Ребенок никуда не уходил со двора без матери.

«Но самой мамы часто не было дома», - отметила женщина и добавила, что девочкой преимущественно занималась бабушка.

Напомним, школьница призналась в убийстве 7-летней девочки. Она увидела ее во дворе и увела на прогулку, а затем убила молотком в лесу.

Девочка называет себя подражательницей битцевского маньяка Александра Пичушкина, который убивал жертв молотком. Член СПЧ Ева Меркачева рассказала, что в соцсетях есть группы, в которых романтизируют преступника, обсуждают его деяния, признаются в любви. По мнению правозащитницы, школьница может быть невменяема.