«Мама, я умираю»: раскрыты подробности гибели 5-летнего ребенка после лечения зубов в Турции

Пятилетний сын жительницы Красноярска, который умер после лечения зубов в Турции, боялся стоматологов. После неудачного лечения в трехлетнем возрасте в городской поликлинике за границей ему решили сделать наркоз.

Подробности узнал сайт ngs24.ru.

Страшный случай произошел в ноябре 2023 года. Семья обратилась в частную стоматологию в Бурсе. Мальчик был там и раньше. На этот раз ему сделали рентген, требовалось лечить 5 зубов. Ребенку сделали наркоз и он уснул. После лечения мальчика оставили в кабинете приходить в себя.

Внезапно ребенка затрясло – врач успокаивал, что это нормально. У юного пациента поднималась температура. Около часа он пытался прийти в себя. Семье вызвали такси – из клиники их фактически выпнули, ребенок был в плохом состоянии.

«Единственное, что он сказал: «Хочу воды», — и следом: «Мама, я умираю», - вспоминает женщина.

Когда дома сына увидел отец, он схватил родных и поехал в больницу. Мужчина позвонил в клинику и узнал, что делали с ребенком.

Мальчика положили в реанимацию, а оттуда на операционный стол. Спустя три дня ребенок умер – ему было 5 лет и 4 месяца.

Причиной смерти назвали отказ всех органов. Перед Новым годом семье выдали результаты экспертизы – в отчете 51 страница. Врачей обвиняют в халатности – во время лечения два стоматолога и анестезиолог допустили ошибки.

Ранее сообщалось, что 19-летний москвич умер после лечения 11 зубов за один прием. Ему три раза делали обезболивающее.