«Мама я домой»: молодая девушка была рулевым потерпевшего крушение танкера

В Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» — их разломали напополам волны. Рулевым последнего была 26-летняя выпускница саратовского колледжа.

Выпускница саратовского колледжа водного транспорта Анастасия была рулевым танкера «Волгонефть-239». О происшествии она рассказала на своей страничке в социальных сетях: девушка выложила видео с подписью: «Мама, я домой», сообщает Telegram-канал Readovka.

Девушку эвакуировали с судна. Она рассказала, что причиной произошедшего стали плохие погодные условия. Из-за этого волны буквально разломили корпус танкера. По другой версии, причиной могла стать избыточная нагрузка на корпус: изначально судна проектировались для выхода в тихую погоду.

Анастасия окончила колледж по специальности «судоводитель-помощник механика маломерного судна». С детства она мечтала работать на флоте — девушка уже была матросом на судне «Волга-2», а после практиковалась на пригородном судне «Москва-62».

Напомним, после крушения танкеров не могут найти четырех моряков, которые находились в трюме в момент происшествия.