СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 15 декабря 2024, 15:06
1 мин.

К настоящему моменту их может не быть в живых: четырех моряков не могут найти после крушения танкеров

Mash: после крушения танкеров в проливе не могут найти четырех моряков .
К настоящему моменту их может не быть в живых: четырех моряков не могут найти после крушения танкеров

© Freepik

Спасательную операцию развернули в районе крушения двух танкеров в Керченском проливе. В трюме одного из тонущих судов могли находиться четыре человека, сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, во время крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» четверо членов экипажа не смогли выбраться с них. Они находились в трюме.

О судьбе моряков высказались их коллеги. По словам некоторых членов экипажа, мужчины могли погибнуть, когда штормовые волны разломали корабли пополам. На месте ЧП продолжают работать спасатели.

После крушение двух танкеров в Керченском проливе произошел разлив мазута, сообщают СМИ. Одно из судов перевозило несколько тонн мазутов. Также журналисты выяснили, что корабли были самоделами.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Пропажа
мужчины
море