Опубликовано 15 декабря 2024, 15:061 мин.
К настоящему моменту их может не быть в живых: четырех моряков не могут найти после крушения танкеров
Mash: после крушения танкеров в проливе не могут найти четырех моряков .
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Спасательную операцию развернули в районе крушения двух танкеров в Керченском проливе. В трюме одного из тонущих судов могли находиться четыре человека, сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, во время крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» четверо членов экипажа не смогли выбраться с них. Они находились в трюме.
О судьбе моряков высказались их коллеги. По словам некоторых членов экипажа, мужчины могли погибнуть, когда штормовые волны разломали корабли пополам. На месте ЧП продолжают работать спасатели.
После крушение двух танкеров в Керченском проливе произошел разлив мазута, сообщают СМИ. Одно из судов перевозило несколько тонн мазутов. Также журналисты выяснили, что корабли были самоделами.