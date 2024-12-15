К настоящему моменту их может не быть в живых: четырех моряков не могут найти после крушения танкеров

Спасательную операцию развернули в районе крушения двух танкеров в Керченском проливе. В трюме одного из тонущих судов могли находиться четыре человека, сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, во время крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» четверо членов экипажа не смогли выбраться с них. Они находились в трюме.

О судьбе моряков высказались их коллеги. По словам некоторых членов экипажа, мужчины могли погибнуть, когда штормовые волны разломали корабли пополам. На месте ЧП продолжают работать спасатели.

После крушение двух танкеров в Керченском проливе произошел разлив мазута, сообщают СМИ. Одно из судов перевозило несколько тонн мазутов. Также журналисты выяснили, что корабли были самоделами.