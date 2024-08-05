Мама с папой были уверены — это просто пластмасска: страйкбольная граната взорвалась в руках у ребенка

Медицинская помощь потребовалась восьмилетнему мальчику в Твери после подарка отца. Первоклассник взорвал полученную от главы семейства страйкбольную гранату и получил ожоги, передает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, граната оказалась в доме из-за дедушки. Ему показалась безобидной пластмассовая «игрушка». В итоге опасный предмет сначала попал в руки отцу, а затем он передал его своему юному сыну.

В Сеть опубликовали кадры того, как граната взрывается в руках ребенка. На них видно, что школьник играл снарядом вместе с другом, а потом выдернул из него чеку. Раздался хлопок, после которого испуганный мальчик побежал к родителям.

В итоге первоклассник и его друг оказались в больнице. Инцидентом, в котором пострадали двое несовершеннолетних, заинтересовались в правоохранительных органах.

Ранее в Ленобласти первоклассник чуть не сгорел на глазах отца. Огонь перекинулся с костра на одежду ребенка.