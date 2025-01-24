«Мама ругалась»: у семиклассницы случился выкидыш в торговом центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге 14-летнюю школьницу госпитализировали из торгового центра. У девушки случился выкидыш.

Подробности сообщает E1.RU.

Семиклассница утверждает, что не знала о беременности – срок составлял три месяца. Об этом ей стало известно за день до госпитализации.

В торговом центре подросток подрабатывала. Ей стало плохо, закружилась голова, коллеги вызвали скорую.

«Мама приехала в больницу после операции, ругалась, очень злая была, но сказала, что нужно сначала вылечиться, а потом будем разговаривать», - призналась девочка.

Отец ребенка – 20-летний грузчик, у которого есть двое детей от бывшей жены. Его задержали у метро при возвращении с ночной смены. Возбуждено уголовное дело. Школьница говорит, что все было обоюдно. Они встречались больше трех месяцев.

Ранее сообщалось, что в Астрахани 8-летний цыган женился на 13-летней девочке.