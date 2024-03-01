«Мама, приди!»: в Краснодаре оштрафуют женщину, оставившую сына запертым в квартире

В Краснодаре женщина оставила пятилетнего сына в квартире и ушла к соседу. В отношении нее составили протокол по статье об оставлении в опасности, матери грозит штраф.

На крики ребенка обратили внимание соседи. Они сняли на видео, как мальчик истошно звал: «Мама, приди».

Сайт Kp.ru привел соответствующее видео. На ролике ребенок повторял, чтобы мама вернулась.

Женщина появилась только поздно ночью и была подшофе. Полиция установила, что россиянка «надолго ушла в гости к соседу по подъезду».

Инспекторы по делам несовершеннолетних проверили условия проживания ребенка и не установили каких-либо угроз.

Сайт aif.ru пишет, что женщину привлекли к административной ответственности, ей грозит штраф.

Ранее стало известно, что убившая дочь из-за плача россиянка обманывала врачей. Подробности читайте здесь.