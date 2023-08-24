«Мама не вышла на работу»: тело пропавшей в Новосибирске женщины нашли в мешке

47-летний житель Новосибирска до смерти избил свою супругу. Мужчина набросился на жену прямо на улице. Родственники погибшей поделились подробностями трагедии с журналистами kp.ru.

46-летняя женщина воспитывала троих детей и какое-то время назад вышла замуж. Новоиспеченный родственник сразу не понравился близким сибирячки, однако они ей ничего не говорили. Как передает дочка погибшей, у семейной пары были постоянные ссоры, и мужчина неоднократно избивал супругу.

Последний раз женщину видели 17 августа в местном магазине. После смены она захотела выпить пива с коллегой. Тогда пришел ее муж: он недолго посидел с ними, а потом повел возлюбленную домой. После этого женщина перестала выходить на связь.

«Ей звонили 18-го числа, но мама не взяла трубку. У нее было три выходных, поэтому мы думали, что она отсыпается. 21 августа мне в соцсетях написал мамин начальник и спросил, где она: мама не вышла на работу», – рассказывает дочь погибшей.

Девушка решила написать заявление в полицию. Муж сибирячки утверждал, что сам последний раз видел ее только 18 августа. По его словам, она пришла к нему на работу, забрала деньги, паспорт и ушла.

Соседи говорят, что примерно в 5 часов утра слышали крики в квартире.

«Когда мы приехали к дому, под ее окнами была примята трава. Мы уже тогда поняли, что он с мамой что-то сделал», – продолжает девушка.

В поисках сильно помогли камеры видеонаблюдения, на которых было заметно, как мужчина избивает супругу.

Оказывается, увидев утром, что женщина умерла, он вынес ее на балкон и вышел из дома. Через несколько дней злоумышленник вернулся, чтобы вывезти тело в находившийся неподалеку парк. Труп он завернул в одеяло и мешки.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

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