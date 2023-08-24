Цена жизни – 500 рублей: пьяные мужчины до смерти избили знакомого из-за денег

В Тюмени мужчины до смерти избили знакомого из-за 500 рублей. Они решились на это после того, как у них закончились деньги на спиртное. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.

По данным ведомства, все произошло в августе этого года. Мужчины распивали алкогольные напитки и хотели продолжения банкета, но обнаружили, что денег не осталось. Тогда один из них вспомнил, что знакомый должен им 500 рублей. Они пришли к нему, тем более что он жил неподалеку, и сразу же напали с кулаками. Избиение закончилось только после того, как должник начал задыхаться.

«Они прощупали его пульс и поняли, что мужчина умер», — отмечается в сообщении.

После избиения тюменцы не стали обращаться за помощью, а сняли с жертвы кроссовки, переобулись и направились в магазин за спиртными напитками. Мужчины предстали перед судом и признали свою вину. До конца октября они пробудят в СИЗО.

Ранее мы писали о том, как житель Смоленска жестоко избил палками двух девушек и попал на видео. По пока невыясненной причине россиянин набросился на двух дам и стал наносить по ним сильные удары. Причем он использовал не только руки и ноги, но и палки.

Ролик, на котором было зафиксировано насилие, распространился в социальных сетях. Также в полицию обратилась одна из пострадавших. После ее заявления сотрудники правоохранительных органов начали проверку.