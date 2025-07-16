Листок бумаги случайно попал к соседке: ребенок бросил в окно записку, в которой сообщил об избиениях в семье

В Братске женщина обнаружила у себя на балконе записку с просьбой о помощи. Как считает россиянка, рассказ об избиениях в семье принадлежит маленькой девочке, живущей с ней по соседству. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, 14 июля из-за жары женщина распахнула в квартире окна, и в какой-то момент к ней в комнату залетел листок бумаги. На нем детским почерком было написано, что ребенка бьет мама. Автор письма просил спасти его.

Сначала россиянка не поняла, кто мог закинуть к ней записку, но потом вспомнила, что в соседней квартире проживает семья. Как она утверждает, за дверью квартиры часто слышны детские крики. Женщина рассказала, что там есть 10-летняя девочка, которая, предварительно, могла отправить послание.

Жительница Братска обратилась в полицию, однако сотрудники правоохранительных органов не смогли попасть в квартиру, где живет ребенок.

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