Мама 15-летней вожатой, погибшей в лагере, озвучила возможную причину смерти дочери

Мать 15-летней вожатой, скончавшейся в оздоровительном лагере на Урале, рассказала, что ее дочь могла умереть из-за тромба. Также женщина призналась, что не считает никого виноватым в случившемся. Об этом сообщает E1.ru.

По словам россиянки, все произошло мгновенно, поэтому ее ребенку не смогли помочь. Она подчеркнула, что у девочки не было никаких проблем с сердцем до этого. Более того перед началом смены все сотрудники проходили медицинское обследование, и все было хорошо. Единственное, что предполагает мама подростка, - мог сказаться ковид, которым школьница переболела.

«Это или тромб, или сердце. Врачи 40 минут пытались вернуть ее к жизни. Но, когда я приехала, она уже была мертва. Недавно она переболела ковидом. Может быть, с этим как-то связано», - поделилась собеседница издания.

Отметим, что девочка росла в многодетной семье. Она хорошо училась в школе, занималась спортом и ждала Новый год. Ее мама рассказала, что последним ее желанием было получить в подарок ноутбук.

К слову, это не первая смерть, которую переживать женщина. Два с половиной года назад она похоронила еще одну дочь. 12-летняя девочка утонула в бассейне.

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