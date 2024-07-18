Россиянка подала в суд для возвращения детей на основании Гаагской конвенции 1980 года. Об этом женщина рассказала сайту «Страсти».

Она сообщила, что бывший муж незаконно вывез детей из Греции. По ее словам, мужчина спрятал малолетних у бабушки с дедушкой. Однако матери удалось их забрать, теперь семья скрывается. Вернуться назад за границу женщина не может: отец установил запрет на выезд за пределы РФ.

«В России я никогда не была в судах, мне это только предстоит. Мы подали в суд на исполнение Гаагской конвенции о похищении детей 1980 года. Могу сказать, что в Греции, что в России, суды - это очень затратно», - поделилась россиянка.

Она отметила, что «без помощи семьи давно бы потеряла детей из-за невозможности нанять адвоката».

Россиянка обращалась в полицию в Греции и России.

«В Греции полиция и Интерпол предоставили мне все документы для суда. В России никакой реакции от правоохранительных органов я до сих пор не дождалась. Мне только позвонили и сообщили, когда, где и с кем дети пересели границу России и в какое время, куда прилетел мой бывший муж», - рассказала собеседница.

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