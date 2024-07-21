Малыша разморило: вода из бассейна едва не убаюкала двухлетнего детсадовца насмерть

Двухлетний ребенок едва не погиб в бассейне детского сада в Москве. Малыша разморила вода, после чего он перевернулся на надувном круге, передает Life.ru.

По данным СМИ, инцидент, едва не закончившийся трагично, произошел в минувший четверг в учреждении на улице Народного ополчения. Там двухлетний мальчик плавал на надувном круге в бассейне. По недосмотру взрослых он заснул, а затем перевернулся вместе с резиновым кольцом. Позже это объяснили тем, что вода разморила несовершеннолетнего.

Тренер заметил, что детсадовец захлебывается, и бросился ему на помощь. Когда мужчина вытащил ребенка из воды, то оказал ему первую помощь. Однако без госпитализации не обошлось. Прибывшие по вызову врачи забрали мальчика в больницу.

В настоящий момент жизни ребенка ничего не угрожает. В обстоятельствах и деталях случившегося разбирается полиция.

Ранее воспитательницу частного детсада в Подмосковье обвинили в избиении ребенка. Мать записала на диктофон издевательства над дочерью.