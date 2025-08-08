Малыша госпитализировали: пьяный водитель без прав сбил коляску с 3-месячным ребенком

В Красноярском крае водитель, находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сбил коляску, в которой был 3-месячный младенец. Уточняется, что у автомобилиста не было прав. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, ДТП произошло в селе Верхнепашино. Мама с малышом в коляске шла по улице Пролетарской, когда на дороге появился автомобиль. На кадрах с камеры видеонаблюдения заметно, что машина петляла из стороны в сторону, пока не съехала на обочину, сбив прохожих.

Сообщается, что за рулем авто был 34-летний мужчина, у которого не было прав. Кроме того, экспертиза установила, что он был пьян.

После случившегося пострадавшего младенца госпитализировали. У него серьезные травмы. Однако его состояние на данный момент неизвестно. Виновника ДТП задержали. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

