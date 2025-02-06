«Маленькая машинка по печатанию денег»: родители снимали изнасилования дочерей на камеру и продавали

Германии 43-летнего местного жителя и его супругу обвинили в изнасиловании несовершеннолетних дочерей. При этом пара снимала происходящее на видео, а после продавала запрещенный контент, передает Bild.

По данным СМИ, следствие выдвинуло обвинение в отношении главы семейства из Бохума. Мужчина с согласия жены снимал изнасилования своих дочерей 15 и 8 лет на камеру, после чего продавал записи. Младшую отец назвал «маленькой машинкой по печатанию денег».

В некоторых случаях девочкам давали препараты, чтобы они засыпали. Также от действий пары пострадала годовалая малышка, однако полиция подробностей не привела.

Помимо съемки контента, по словам мужчины, он состоял в отношениях с 15-летней дочерью. При этом сама девочка была якобы не против. Информация об этом и многом другом проверяется полицией.

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