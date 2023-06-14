Мальчику из Дагестана оказали медицинскую помощь после того, как ровесник потрогал его в интимном месте

Жительница Новой Москвы потребовала 200 тысяч рублей с родителей обидчика своего сына, которого приятель потрогал в интимном месте.

Об этом сообщает mk.ru.

11 июня 35-летняя уроженка Республики Дагестан написала заявление в полицию, заявив, что что ее сын-третьеклассник, играя на соседнем участке с детьми, познакомился с мальчиком-ровесником.

Во время совместной игры на батуте побеждал тот, кто мог удержаться на ногах, не падая. Дети толкали друг друга, и сын заявительницы в какой-то момент дотронулся пальцем до задней части тела нового друга.

Далее ребенок рассказал обо всем своей маме, а та потребовала от заявительницы заплатить 200 тысяч рублей — как моральную и материальную компенсацию за сексуальные домогательства.

С первой минуты знакомства дети не поладили, так как один сильно толкал другого. Ссора продолжилась и на следующий день, а еще позже ровесник засунул через штаны палец в анус другому ребенку.

Женщина заметила кровь на белье сына, а поскольку она медсестра, отправившись в травмпункт мальчику был поставлен диагноз «ссадина в области ануса».

В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Напомним, в этом году в Пакистане родился мальчик с двумя половыми органами и без ануса.