Мальчику пришлось промывать раны после падения крысы на пороге российской поликлиники

14-летний школьник в городе Бодайбо в Иркутской области едва ли мог предположить, что поход за справкой в поликлинику закончится новыми проблемами. Но действительность такова, что на пороге больницы с крыши упала крыса и угодила парню за шиворот.

Вредный грызун начал искать выход, царапая тело. В итоге мальчику удалось вытряхнуть крысу, хотя та до последнего боролась и даже укусила ребенка за палец.

На опубликованных в Сети кадрах видны царапины на спине подростка и разодранная кожа.

В поликлинике парню промыли раны, обработали их йодом, а также сделали прививку от бешенства. Крыса сбежала.

Ранее представители индийской полиции в суде заявили, что крысы съели 581 кг конфискованных наркотиков. Им не поверили и потребовали привести доказательства.