Мальчик потерял сознание: декоративный барабан ударил ребенка током в центре Петербурга

Ребенок пострадал на одной из центральных улиц Северной столицы. Мальчик коснулся декоративного барабана и получил удар током. Для оказания помощи его доставили в больницу, передает Telegram-канал 78 | НОВОСТИ.

Инцидент произошел на улице Чайковского. Школьник увидел декорацию барабана возле здания и схватился за нее руками. После этого несовершеннолетний почувствовал удар током и на несколько секунд потерял сознание.

Мальчику потребовалась помощь — у него диагностировали электротравму второй степени и ушиб спины. Удар током произошел из-за оголенного провода, который касался металлического барабана.

Сейчас школьник чувствует себя хорошо. Его выписали из больницы. В полицию семья мальчика обращаться не намерена.

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