Мальчик погиб на глазах родителей, упав в кишащий крокодилами канал

На тихоокеанском побережье Мексики произошел трагический инцидент. Подросток на глазах его перепуганной семьи был растерзан стаей крокодилов. Об этом пишет The Sun.

Атака рептилий случилась на прошлой неделе в акватории Ласаро-Карденас. Животные напали на мальчика, когда тот случайно упал в канал. Находящиеся рядом родители ничем не могли ему помочь. По словам очевидцев, крокодилы утащили его под воду и разорвали на куски.

После трагедии на месте происшествия работали полиция и водолазы. Последние пытались извлечь останки тела погибшего подростка и поднять на берег. В настоящее время по факту его гибели проводится расследование, пишет издание.

Также сообщается, что погибший был алтарником в приходе Богоматери Гваделупской и участником марширующего оркестра пожарной службы города Кортасар.

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