«Мальчик чудом остался жив»: что стало с малышом, которого наркоман ударил об пол в Шереметьево

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова рассказала, как живет малыш, которого в июне 2025 года мужчина с наркотической зависимостью*(незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность) ударил об пол в Шереметьево. Она отметила, что врачи спасли мальчику жизнь, но у него пока сохраняются головные боли.

В личном Telegram-канале Мишонова опубликовала снимок ребенка и поделилась, что созванивалась с его отцом. Из-за головных болей малыш будет наблюдаться у невролога.

«Мальчик чудом остался жив. На ноги его поставили в нашем медицинском центре им.Рошаля в Красногорске. Созваниваемся с папой. По его просьбе наши врачи в Рошале на днях опять его обследовали. Мальчик жалуется на головные боли. Медики говорят - ничего критичного. Будет наблюдать еще невролог. Так что всем, кто волновался о его судьбе, большой привет от него и его семьи», - написала омбудсмен.

Напомним, что напавшему на ребенка мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Он проходит по статье о покушении на убийство.

