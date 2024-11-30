Людям пришлось выскакивать из салона посреди дороги: кроссовер загорелся на ходу в Москве

Сотрудники экстренных служб в Москве выехали на место возгорания автомобиля. Огонь охватил кроссовер прямо на ходу. Водителю и пассажиру транспортного средства пришлось эвакуироваться из него на проезжую часть, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Немецкая иномарка BMW X5 загорелась на проспекте Багратиона в районе Фили-Давыдково. Из-за чего вспыхнул кроссовер, пока не известно. Это предстоит выяснить стражам порядка в ходе проверки.

Сейчас на место пожара едут спасатели, чтобы ликвидировать возгорание и оказать при необходимости помощь пострадавшим, если они имеются. По данным СМИ, водителю и пассажиру удалось спастись из транспорта.

Кадры пожара на проспекте Багратиона опубликовали в Сети. На них виден горящий автомобиль и пробка, которая собралась позади него.

Ранее в Перми автобус с пассажирами упал с моста на железнодорожные пути. Транспорт оборвал провода и загорелся.