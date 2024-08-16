Люди застряли в лифтах и электричках: Владивосток и все Приморье остались без света

Все Приморье осталось без света. Более 1,8 млн человек находятся в панике и не знают, что делать. Жители населенных пунктов застряли в лифтах и электричках. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что массовое отключение произошло из-за аварии на линии Приморской ГРЭС — Хехцир-2. Сейчас идут восстановительные работы. И.о. министра энергетики и газоснабжения Приморского края Елена Шиш в беседе с журналистами назвала произошедшее случайностью.

По данным SHOT, люди находятся в панике. Многие оказались заперты в лифтах, электрички встали на путях, некоторые не могут попасть домой из-за нерабочего домофона. Также страдают и больницы. Врачи проводят проверку генераторов, чтобы продолжать лечить пациентов.

«Вырубили свет во всем городе. Холодильник не работает, света нет ни у кого», - рассказал один из жителей Приморья.

Елена Шиш отметила, что в регионе постепенно начали вновь подавать электричество. Свет должен появиться в ближайшие полчаса-час.

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