Люди стонали от боли: пассажир разбившегося в Актау самолета рассказал о падении

Выживший при крушении самолета в Актау пассажир рассказал о падении. Мужчина заявил, что если бы не маневр летчика, они погибли.

По словам 48-летнего мужчины, воздушное судно 2-3 раза пыталось сесть в районе Грозного. После хлопка борт поменял направление.

«Лётчику спасибо, он спас своим манёвром. Если бы не он, мы бы все погибли», - сказал пассажир.

При падении выпали кислородные маски, но мужчина утверждает, что кислорода в них почти не было. Тогда он пересел и взял другую маску.

Прежде чем упасть, борт кружил, говорит он. По словам источника, все сидевшие рядом люди выжили – они стонали от боли, вспоминает пассажир.

Сейчас он жалуется на сильные головные боли. Известно, что мужчина живет в Екатеринбурге – в Грозном планировал некие дела, летел туда через Баку, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Ранее пилот объяснил большое число выживших при крушении. Люди, спасшиеся при падении самолета, сидели в хвостовой части.