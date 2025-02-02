Люди стараются запастись продуктами: российские туристы в панике из-за надвигающегося циклона на Маврикии

Сильный ветер и дождь обрушаться на Маврикий, согласно прогнозу метеорологов. Из-за надвигающегося шторма туристов просят не покидать отели. Однако люди в панике стоят в очередях возле магазинов, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В скором времени на острове могут ввести комендантский час. Периодически сильный ветер мешает посадке и взлету воздушных судов.

Метеорологи прогнозируют несколько циклонов. Один из них может начаться 18 февраля. На Маврикии отдыхают туристы из России. По информации журналистов, они находятся в панике, как и другие люди на острове. Из-за всеобщего волнения перед магазинами образовываются очереди, так как люди спешат закупиться провизией. В прошлом году из-за циклона погиб один человек.

Ранее российские туристы в Таиланде чуть не погибли вместе с детьми. Их судно дало течь и пошло на дно.