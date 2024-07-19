«Люди провоцировали»: раскрыты детали конфликта бойца Ларкина с пассажирами в аэропорту Внуково

В аэропорту Внуково произошла драка с участием профессионального бойца Александра Ларкина и пассажиров. Его менеджер Виталий Тарасов заявил, что спортсмена провоцировали.

Комментарий представителя приводит 360.ru.

«Люди, которые его обвинили, были в состоянии опьянения и провоцировали и самого Сашу, и тех, кого он сопровождал, а также всех окружающих», - сказал Тарасов.

Участник драки сообщил изданию, что конфликт начался, когда водитель гольф-кара Ларкина потребовал уступить дорогу. По его словам, он в грубой форме обратился к пассажирам в зоне прилета.

Мужчина утверждает, что его друзей ударили, «били профессионально». Один человек попал в больницу с сотрясением. Мужчина пришел на помощь друзьям – ему попали коленом в нос.

«Они еще сказали: «Завтра мы с вами встретимся, и вы пожалеете об этом», - рассказал участник драки об угрозах.

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