«Люди провоцировали»: раскрыты детали конфликта бойца Ларкина с пассажирами в аэропорту Внуково
© Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
В аэропорту Внуково произошла драка с участием профессионального бойца Александра Ларкина и пассажиров. Его менеджер Виталий Тарасов заявил, что спортсмена провоцировали.
Комментарий представителя приводит 360.ru.
«Люди, которые его обвинили, были в состоянии опьянения и провоцировали и самого Сашу, и тех, кого он сопровождал, а также всех окружающих», - сказал Тарасов.
Участник драки сообщил изданию, что конфликт начался, когда водитель гольф-кара Ларкина потребовал уступить дорогу. По его словам, он в грубой форме обратился к пассажирам в зоне прилета.
Мужчина утверждает, что его друзей ударили, «били профессионально». Один человек попал в больницу с сотрясением. Мужчина пришел на помощь друзьям – ему попали коленом в нос.
«Они еще сказали: «Завтра мы с вами встретимся, и вы пожалеете об этом», - рассказал участник драки об угрозах.
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