Люди отчаянно кричали и прыгали в воду: паром с сотнями пассажиров загорелся у берегов Индонезии

Паром KM Barcelona VA с 280 пассажирами на борту загорелся у берегов Индонезии. Чтобы спастись от огня людям пришлось прыгать в воду.

Судно следовало из архипелага Талауд в город Манадо. Когда теплоход находился неподалеку от острова Талисе, с нижних палуб начал валить густой дым.

Как сообщает The U.S. Sun, что после на пароме началась паника. Пассажиры начали звать на помощи, некоторые решили прыгнуть за борт. Предположительно, десятки людей оказались в ловушке.

На видео, опубликованных в Сети, запечатлена переполненная палуба корабля, на которой матросы помогают пассажирам надеть спасательные жилеты. Также распространяются кадры с отчаянными криками людей.

По данным местных властей, в результате ЧП на данный момент погибли четыре человека. На место происшествия приехали три спасательные лодки. Пассажиров брали себе на борт и рыбацкие лодки, которые находились неподалеку.

Ранее матрос 1-го класса рассказал сайту «Страсти», какие опасности поджидают корабль в Арктике.