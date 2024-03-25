«Люди нас закрыли»: женщина, попавшая под огонь в теракте в «Крокус Сити Холле», рассказала, как спаслась

Женщина, которая попала под огонь в первые минуты атаки террористов на «Крокус Сити Холл» и выжила, рассказала, как ей удалось спастись. Она поделилась подробностями произошедшего с агентством Ruptly.

По словам женщины, когда начался обстрел, люди забились в угол. Свидетельницу событий прижало к стене, откуда она видела, как двигались террористы.

«Они шли медленно, методично расстреливая, не переговаривались, не кричали», — рассказала собеседница агентства.

Спасшаяся женщина призналась, что ей удалось выжить благодаря людям, которые закрыли ее собой от пуль.

«Те люди, которые были сзади нас, — они нас закрыли, они просто дали нам шанс жить», — поделилась очевидица.

На кадрах из холла концертной площадки видно, что группу людей, в которой была свидетельница событий, отделяли от террористов только стеклянные перегородки. Когда стеклянную стену перед ними выбило автоматной очередью, женщину вытащил оказавшийся в тот момент рядом мужчина.

«Он меня подхватил под мышки и просто выкинул из этого закутка, и следом уже бежал муж, меня подхватил, и мы спрятались», — заключила выжившая женщина.

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. Вооруженные люди ворвались в концертный зал, открыли стрельбу и подожгли здание. По последним данным, общее число пострадавших составляет более 180 человек.

Ранее мы писали о том, что сотрудник службы безопасности «Крокус Сити Холла» рассказал о первых минутах теракта.