Люди 3-й день живут без стены: жена криминального авторитета Цапка пыталась лично замять ДТП с участием дочери

Дочь криминального авторитета Сергея Цапка врезалась на своем «Мерседесе» в дом пенсионеров. Машина разрушила стену. На место ДТП приезжала мать девушки, чтобы замять эту историю, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Она пообещала хозяевам оплатить ущерб, но те уже третий день сидят без помощи.

По информации журналистов, женщина осмотрела поврежденную постройку и заявила, что все будет хорошо. На следующий день хозяева вызвали оценщиков. Приехала и мама провинившейся девушки, но только вместо обещанной помощи она принялась думать. А затем женщина и вовсе пропала.

По информации Telegram-канала Baza, пенсионеры, в чей дом врезалась дочь Цапка, уже третий день живут без стены, света и газа — машина девушки повредила газопровод и провода. При этом ночью температура в регионе опускается ниже нуля.

ДТП с участием дочери криминального авторитета произошло под Таганрогом. По словам очевидцев, девушка была в состоянии опьянения.