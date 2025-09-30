25-летняя дочь Сергея Цапка влетела на Mercedes в частный дом под Таганрогом

25-летняя дочь криминального авторитета Сергея Цапка Анастасия влетела на Mercedes в частный дом под Таганрогом. Машина проломила стену и повредила крышу, разнесла несколько комнат.

О происшествии сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, ДТП произошло ночью 28 сентября. Предварительно, девушка не справилась с управлением и врезалась в жилой дом в селе Николаевка.

Анастасия не пострадала. По словам очевидцев, она была в нетрезвом состоянии: угрожала, запрещала снимать. Сообщается, что с ней в автомобиле мог находиться сын прокурора.

Как пишет Baza, в результате аварии никто не пострадал, а хозяева находились в гостях.

Напомним, Сергея Цапка – лидера кущевской ОПГ – приговорили к пожизненному сроку. Он осужден за множество убийств в станице Кущевская на Кубани.

