«Людей находили и через три, и через пять дней»: родные унесенной в море туристки надеются на спасение

Спасатель Алексей Дударев рассказал, как девушка могла выжить при сильной волне в Сочи. В беседе с 360.ru он предупредил, что во время шторма лучше не приближаться к берегу, но шанс на спасение есть.

«Если попали туда, то не надо сопротивляться, а дождаться пока течение ослабнет, отплыть в сторону и возвращаться обратно уже по той волне, которая вынесет на берег», – поделился спасатель.

Он также отметил, что необходимо соблюдать меры безопасности, а свидетелям нужно незамедлительно вызвать сотрудников МЧС или спасателей.

Напомним, что несколько дней назад в Сочи во время шторма на Черном море волна унесла 20-летнюю девушку, которая приехала на курорт из Липецкой области. Родные не теряют надежду, что ее выбросило на берег. Оказалось, что жительница приехала отдохнуть с двумя друзьями и всегда мечтала побывать на море.

«Собирала деньги, только бы просто слетать. Лишь бы посмотреть и погулять по берегу», — пояснила двоюродная сестра девушки Анна.

Она сообщила, что мать девушки после сообщения о пропаже дочери находится в шоке и не выходит на связь. При этом родные надеются, что девушка жива, а ее тело находится на берегу.

«Даже сами спасатели говорили, что выброшенных людей находили и через три, и через пять дней, без сознания, но находили. Пока нет тела нет смысла считать, что Диана умерла», – говорит Анна.

Ранее мы писали о том, что родственники унесенной в море в Сочи туристки выступили с обвинениями.