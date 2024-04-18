«Любовница» пропавшего миллиардера прокомментировала новость о жизни с ним в Москве

Россиянка, которую считают любовницей пропавшего миллиардера из Германии, заявила, что не видела бизнесмена уже давно. У той самой женщины по имени Вероника есть муж и ребенок, и она удивлена, что ее имя фигурирует в статьях у немецких СМИ.

В беседе с ИА Регнум жительница Москвы рассказала, что знает миллиардера Карла-Эривана Хауба, но они давно не виделись. Она знала его, когда работа в event-агентстве, которое помогало мужчине с организацией мероприятия в России.

«Я и его семью видела. Поэтому, когда я увидела новости, то даже не поняла как реагировать. Смешно это всё. Но больше меня удивило, что никто даже не удосужился проверить информацию и разобраться», – поделилась Вероника.

Сейчас женщина не работает, а занимается воспитанием детей и домашними делами. Она отметила, что муж не ревнует, так как понимает, что новости про эту ситуацию – фейки, как сюжет фильмов о Джеймсе Бонде.

«Выдумали какой-то шпионский боевик. Наверно, выросли на этих фильмах. Неприятно, конечно, видеть свои фотографии, которые украли с моей страницы», — призналась женщина.

Напомним, что миллиардера из Германии, которого считают пропавшим уже шесть лет, якобы заметили в Москве. По информации СМИ, мужчина может спокойно жить в России, пока его считают погибшим. На данный момент по делу проверяют его брата, который может быть замешан в этой странной истории.