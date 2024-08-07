«Любовь к ребенку иногда бывает такой»: отец похищенной дагестанки Айшат объяснил, зачем избивал дочь

Отец похищенной дагестанки Айшат объяснил избиения дочери любовью. Об этом сообщает ИА Регнум.

В конце июля в СМИ появилась история о похищенной 18-летней дагестанке Айшат Магомедовой. Утверждалось, что девушку силой вывезли из съемной квартиры в Москве ее родственники. Как выяснилось позже, девушку обнаружили на родине — правозащитники рассказывали, что Магомедова подверглась избиению во время похищения ее отцом.

Глава семьи Гасан Магомедов в разговоре с журналистами сначала отрицал свою вину, однако когда узнал о том, что есть видеозапись похищения дочери с ее криками о помощи, все же признался в избиении.

«Да. В тот момент нам уже деваться некуда было. Уже довели нас до такого. Да, мы вспылили, приехали и забрали, на нервах были. Потому что думали, что она попала в какую-то дурную компанию», — рассказал он.

При этом Магомедов заявил, что другого выхода для того, чтобы наладить общение с девушкой, он не нашел. Свои действия он объяснил большой любовью к дочери.

«Вы знаете, любовь к ребёнку иногда бывает такой. Вот когда вы укол делаете, ребёнку больно бывает, да? Но вы же его любите. Вы же делаете ему лучше, но при этом делаете больно», — рассказал глава семьи.

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