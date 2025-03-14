«Любимый сыночек, мой ангелочек»: убившая наркотиками ребенка мать устроила траур

Убившая двухлетнего ребенка наркотиками мать из Миасса устроила по нему траур. После смерти сына 31-летняя женщина опубликовала в соцсетях фотографии малыша и назвала его ангелом.

Потрясший общественность случай произошел в Челябинской области. Там мать пыталась успокоить плачущего ребенка наркотиками. В итоге он умер. После этого женщина устроила публичный траур.

«Сегодня скоропостижно ушел из жизни любимый сыночек, мой ангелочек! Все, кто знал Лешеньку, вспомните его вместе с нами!» — писала многодетная мать.

Тогда пользователи Сети еще не знали, что именно случилось. Они приносили свои соболезнования матери и желали ей сил. Как оказалось, к смерти сына была причастна она сама.

В Следственном комитете России сообщили, что сейчас женщина находится в СИЗО и ожидает приговор. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ведомстве добавили, что у матери есть еще трое малолетних детей.

Теперь пользователи Сети пишут в соцсетях у женщины проклятия. СМИ отмечают, что ее избранник тоже употреблял запрещенные вещества.

«Ужас, бедное дитя, обратите внимание — шарики на праздник показушные, а дом — сарай натуральный»; «Ей век не отмолить свой грех!»; «Какие страшные вещи творятся!»; «Боже, как жалко ребенка… За что ему такие страдания», — пишут комментаторы.

Ранее мы писали о том, что убившая ребенка наркотиками мать после похорон отправилась за закладкой.