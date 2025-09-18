Дочь пропавшей в Таиланде 34-летней россиянки отправили в местный детский дом

В Таиланде дочь пропавшей 34-летней россиянки поместили в местный детский дом. Ребенок находился в номере отеля, когда мама уехала и исчезла.

Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Россиянка приехала в Бангкок 12 сентября, а ночью вышла из такси на улице, где находятся разные бары. Машину туда она заказывала на ресепшене, а не со своего телефона. После этого девушка перестала выходить на связь. Последний раз она была в соцсетях 15 сентября. На данный момент телефон россиянки выключен.

По информации источника, утром ее дочь нашли горничные, ребенка поместили в детдом. Там ее навещает знакомая женщины, она же обратилась в посольство России. Подруга россиянки сообщила, что в день пропажи та странно вела себя и не говорила, зачем направляется в Бангкок. Все документы она оставила в отеле.

Родители россиянки узнали о случившемся 16 сентября. Они проживают во Владивостоке, сегодня вылетели в Бангкок, чтобы забрать внучку.

Известно, что пропавшая – уроженка Приморского края. В Самуи у нее был дом, недвижимость сдавалась в аренду. С отцом ребенка она находилась в хороших отношениях, каких-либо задолженностей не имела.

