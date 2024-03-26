«Они навсегда в наших сердечках»: Анна Калашникова чудом не попала на концерт в «Крокус»

Вся страна скорбит после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Свою сопричастность выразили и звезды шоу-бизнеса. Певица Анна Калашникова посетила мемориал в память о погибших, присоединившись к скорбящим. Артистка призналась, что в роковой вечер тоже могла оказаться в концертном зале.

Анна рассказала, что бывала в «Крокусе» и в качестве зрителя, и как артистка. Отец Калашниковой — большой фанат рок-группы «Пикник», которая должна была выступить в день теракта. Он планировал взять Анну и ее брата на мероприятие, но сын звезды Даниил попросил продлить ему каникулы 22 марта. В итоге, закрутившись, семья певицы забыла про концерт.

39-летняя артистка, вернувшись с гастролей, приехала к мемориалу у сгоревшего «Крокуса» поздно вечером, куда люди несут игрушки, цветы, свечи. Концертный зал она назвала «родным, любимым и красивым» местом.

«А теперь оно стало местом скорби… Погибли люди, целые семьи, дети. Эти мрази, убившие невинных людей, должны быть наказаны, ответить за каждую жертву. Мои соболезнования семьям погибших и пострадавших в этой трагедии», — сказала Анна в своем Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ), пожелав сил всем, кого затронула трагедия.

Певица принесла на мемориал игрушку. Его выбрал сын звезды из домашней коллекции. Анна призналась, что Даниил хотел прикрепить к нему сделанный из конструктора «оживитель»…«Как бы я хотела, чтобы это было возможно! Никого уже не вернуть, но они навсегда в наших сердечках», — заключила Анна.

Ранее мы писали о том, что певец Дима Билан посетил мемориал у «Крокуса» и почтил память погибших в теракте.