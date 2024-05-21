Любил папу, маму и электронные сигареты: подросток покончил с собой и оставил необычное предсмертное желание

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту смерти 13-летнего мальчика в Ростовской области. Школьник покончил с собой. Перед этим он пожелал быть похороненным с электронной сигаретой, передает Telegram-канал Baza.

Трагичный случай произошел в хуторе Революционный. Там усыновленный в 2017 году мальчик наложил на себя руки. Его бездыханное тело нашли в доме на улице Заречная.

Перед тем как уйти из жизни, школьник признался приемным родителям в любви, а также заявил, что хочет быть похороненным с электронной сигаретой.

Из-за чего подросток решился на суицид, пока неизвестно. На учете в ПДН несовершеннолетний не состоял. Близкие описывают его как общительного мальчика, который увлекался рыбалкой и принимал участие в жизни школы.

Ранее сообщалось, что экс-звезда «Ранеток» Нюта думала о самоубийстве. Это случилось после распада группы.