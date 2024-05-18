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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 18 мая 2024, 20:43
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«Начались прям и срывы, и скандалы»: бывшая участница «Ранеток» хотела покончить с собой из-за распада группы

Экс-звезда «Ранеток» Нюта думала о самоубийстве после распада группы .
«Начались прям и срывы, и скандалы»: бывшая участница «Ранеток» хотела покончить с собой из-за распада группы

© Starface.ru

Бывшая участница группы «Ранетки» певица Нюта едва не покончила с жизнью после распада музыкального коллектива. Девушка рассказала об этом в YouTube-шоу Без Масок.

Когда группа распалась, то Нюта начала чувствовать себя невостребованной. Девушке приходилось обращаться за помощью к друзьям и знакомым, чтобы те устроили ее на работу.

«Там то одна сначала ушла, потом вторая забеременела. И мы за это время не смогли заработать так, чтобы какую-то подушку безопасности сделать. Поэтому, естественно, на этом фоне начались прям и срывы, и скандалы», — поделилась воспоминаниями певица.

На фоне всего этого у Нюты стали появляться депрессивные мысли. В особо сложные моменты жизни, по словам исполнительницы, она даже думала о суициде.

Ранее больной раком актер Владимир Стержаков заявил, что его посещали мысли о суициде. Он не мог смириться с прозвучавшим диагнозом.

Источник фото:Starface.ru
Источник:YouTube-канал Влад Череватый/ БЕЗ МАСОК
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Ранетки
суицид