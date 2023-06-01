Любил экспериментировать: мужчина из США заболел раком из-за сексуальной жизни

Житель США Стив Бергман заболел раком горла. Мужчина считает, что это произошло из-за сексуальных экспериментов в юности. Об этом сообщается на сайте Lenta.Ru со ссылкой на издание Daily Mail.

Бергман утверждает, что он вел здоровый образ жизни и занимался спортом, но в возрасте 55-лет у него нашли рак.

«Болезнь начиналась как череда простуд, следовавших одна за другой. Я постоянно чувствовал боль в горле и усталость. Когда я ел, еда застревала, и я начинал кашлять», – сказал житель США.

Он добавил, что это сильно раздражало его жену. Стив решил повторно обратиться к терапевту. Он сообщил доктору, что чувствует боль сбоку шеи. В результате врачи нашли опухоль, которая росла вокруг правой миндалины и почти полностью заблокировала дыхательные пути.

Спустя время нарост удалили и назначили несколько курсов химиотерапии, а через пять лет, в 2021 году, Бергман победил рак. По его словам, развитие онкологического заболевания спровоцировал вирус папилломы человека, передающийся преимущественно половым путем.

Мужчина не смог точно сказать, когда заболел, но признался, что в молодости любил экспериментировать и часто менял половых партнеров.

Ранее сообщалось, что определены три вида рака, которые появляются из-за плохой гигиены.