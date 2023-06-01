Рак полости рта и полового органа: три вида онкологии появляются из-за плохой гигиены

В результате плохой гигиены могут возникнуть три вида рака. Один из них – рак полости рта.

Этот вид онкологии в два раза чаще выявляют у мужчин, нежели у женщин. Заболеванию способствуют курение и алкоголь.

В основном рак ротовой полости диагностируют у мужчин старше 40 лет. К симптомам относятся язвы и уплотнения во рту, изменения голоса и проблемы с речью, потеря веса, раскачивание зубов, красные или белые пятна на слизистой.

Второй вид рака, возникающий при плохой гигиене, - рак шейки матки. Для женщин очень важно соблюдение правил гигиены при менструации: так, прокладки или тампоны советуют менять каждые 3-4 часа.

По словам гинеколога Марии Собивчак, этот вид онкологии долгое время не беспокоит женщину. Симптомы появляются, когда лечить проблему становится особенно сложно. К симптомам болезни относят боли внизу живота, кровь после полового акта, межменструальные выделения.

Самый редкий вид рака – рак мужского полового органа. Он характерен для лиц старше 60 лет. К признакам онкологии пениса относят боль при мочеиспускании, слабость и усталость, появление на органе язвочек или грибовидного разрастания.

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