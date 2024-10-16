Львы растерзали управляющую парка «Тайган» в Крыму во время уборки вольера. Об этом сообщает РИА Новости.

Директор парка «Тайган» Олег Зубков рассказал о гибели управляющей. Женщину, проработавшую в зоопарке 18 лет, заживо растерзали несколько львов. По словам Зубкова, все произошло 16 октября во время уборки вольера.

«Это был самый опытный сотрудник, который знал все биографии наших львов, тигров и других животных, которая обучала других сотрудников. инструктировала, как обращаться с хищными животными», — рассказал он.

Директор парка добавил, что во время уборки почему-то не был закрыт засов между наружным и внутренним вольером, где происходила уборка. Он допустил, что забыть закрыть засов могла скончавшаяся женщина.

«Как это произошло и почему Леокадия Владимировна не закрыла этот шибер, вряд ли его мог кто-то открыть, животные точно не могли и посторонних людей в помещении, где живут львы, также не было. Вот думаю, что это сыграл человеческий фактор, забывчивость», — добавил он.

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