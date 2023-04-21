«Лучше со мной, чем непонятно с кем»: россиянка месяцами спаивала 14-летнего сына

В Костромской области женщина сделала из своего 14-летнего сына собутыльника. Она месяцами спаивала подростка, пока это не вскрылось. Об этом сообщает региональный главк МВД России.

Застолья проводились в городе Галич. Женщина спаивала собственного сына в течение нескольких месяцев, объясняя это тем, что таким образом воспитывает его. Она хотела научить мальчика употреблять алкогольные напитки, руководствуясь фразой: «Лучше со мной, чем непонятно с кем на улице». Отмечается, что мать сама находила повод, чтобы выпить.

Против жительницы возбудили уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции». Ей может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет.

Ранее мы писали о том, как в Краснодаре осудили мать и отчима, которые до смерти забили 5-летнего сына массажером. В ходе разбирательства выяснилось, что взрослые регулярно издевались над детьми – их выводили из себя плохая успеваемость и непослушание. Обоим назначены серьезные сроки.