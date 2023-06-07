Лучше дома не нашли: рой пчел поселился на одном из автомобилей в Люберцах

На автостоянке ЖК «Томлино Парк» в Люберцах поселился рой пчел.

Сотни насекомых расположились на серебряном «Volkswagen», который стоял на стоянке. Пчелы заняли все пространство под капотом автомобиля, что не позволило даже увидеть госномер машины.

Об этом сообщает телеканал «360».

Владелец автомобиля вызвал пчеловода, который объяснил причину «миграции» пчел: пасечник пропустил момент, когда в улье стало недостаточно места, вследствие матка собрала отряд и улетела.

«Утром остатки даже еще на машине кучковались. Вчера вызвали пчеловода, он из собрал и увез», — рассказала одна из жительниц Люберец. Она также добавила, что насекомые сидели на машине несколько часов.

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