Мишень для ос, клещей и комаров: названы цвета одежды, привлекающие насекомых

Принято считать, что насекомые в основном реагируют на запахи. Так, комары летят к человеку, слыша пот. Однако исследователи из иностранных университетов выясняли, что роль в привлечении может играть также и цвет, используемый людьми в одежде. И если вас на природе донимают мухи, комары, клещи и прочие божьи твари, то, возможно, стоит лишь пересмотреть гардероб.

По мнению ученых, каждое насекомое реагирует на свой определенный цвет. Например, осы и пчелы летят на синий, фиолетовый и зеленый, оставаясь равнодушными к красному и оранжевому. А вот комары как раз наоборот. Также им нравятся черный и голубой. А вот игнорировать они предпочитают зеленый, фиолетовый, синий и белый.

Темные оттенки привлекают, как выяснилось, и слепней, так как они ассоциируются у них с крупным рогатым скотом. А обычные мухи любят яркие цвета, потому что они напоминают им растения. При этом излюбленный из всех – синий.

С клещами же дела обстоят сложнее, так как они слепы и глухи, но, по словам исследователей, по какой-то причине они активнее реагируют на белый цвет, чем на черный. Но чтобы спастись от этих переносчиков болезней, лучше в первую очередь заботиться не об оттенке одежды, а о ее закрытости, чтобы насекомое не присосалось к коже.

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