Ломал ребра: сын до смерти избил 63-летнюю мать из-за неприязни в Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Камчатском 45-летний мужчина убил свою мать из-за личной неприязни. Его уже задержали. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным источника, убийство произошло в период с 15 по 16 апреля. Сын в алкогольном опьянении поссорился с 63-летней матерью и напал на нее. Он избил пенсионерку по телу и голове, нанеся смертельные травмы. Отмечается, что у женщины были сломаны ребра.

Мужчину задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 («Убийство») УК России. В настоящее время решается вопрос об аресте.

Ранее мы писали о том, как в Волгоградской области муж утопил жену в ведре во время ссоры. Преступление произошло еще в январе текущего года. В доме на Западной улице проживала супружеская пара. В один из вечеров россиянин сильно напился и стал скандалить с 44-летней женой. В ходе конфликта он столкнул женщину с дивана, на котором она сидела, а затем стал опускать ее голову в ведро с водой. Мучил он ее до тех пор, пока она не перестала дышать.