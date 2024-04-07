«Им кажется, что высота этажей их защитит»: сотрудники МЧС спасли пенсионерку и двух ее кошек из подтопленного дома

Сотрудники МЧС пришли на помощь к пожилой жительнице Орска, которая оказалась заблокирована в доме на затопленной улице. Пенсионерку экстренно эвакуировали в безопасное вместе с двумя кошками.

Информация о спасении женщины появилась в Telegram-канале МЧС России. В посте говорится, что пенсионерке была оказана помощь во время осмотра главой ведомства Александром Куренковым последствий прорыва дамбы.

Эвакуацию пожилой жительницы Орска из дома сняли на видео. В ролике пенсионерку сажают в лодку. Туда же к ней относят вещи и двух домашних питомцев — кошек.

«Многие люди до сих пор не хотят эвакуироваться. Им кажется, что высота этажей их защитит. В такой ситуации граждане подвергают себя опасности», — отметили спасатели.

Ранее сообщалось, что в затопленном оренбургском Орске скончались четыре человека. При этом их смерть не связана с паводковой ситуацией, заявили власти региона. Один из горожан покончил с собой.