Лизал тот самый носок, надетый на Vacio: участника «голой» вечеринки оштрафовали на 200 тысяч рублей

Скандал вокруг «голой» вечеринки Насти Ивлеевой поутих, однако его отголоски до сиз пор продолжают доноситься из судебных залов. Так, стало известно о решении суда в Москве, который оштрафовал одного из участников мероприятия на 200 тысяч рублей.

Инстанция вынесла решение в отношении 27-летнего молодого человека — он лизал носок рэпера Vacio на той самой вечеринке, передает Life.ru со ссылкой на Teleram-канал SHOT. Этот фрагмент был записан очевидцами на видео.

Столичный суд признал москвича виновным в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. За совершенное правонарушение парень получил штраф в размере пары сотен тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что рэпер Vacio спешно покинул Россию после получения повестки из военкомата. Артист направился в Соединенные Штаты.