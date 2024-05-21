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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 21 мая 2024, 13:42
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Лизал тот самый носок, надетый на Vacio: участника «голой» вечеринки оштрафовали на 200 тысяч рублей

Суд оштрафовал на 200 тыс. участника «голой» вечеринки, который лизал носок Vacio.
Лизал тот самый носок, надетый на Vacio: участника «голой» вечеринки оштрафовали на 200 тысяч рублей

© Freepik

Скандал вокруг «голой» вечеринки Насти Ивлеевой поутих, однако его отголоски до сиз пор продолжают доноситься из судебных залов. Так, стало известно о решении суда в Москве, который оштрафовал одного из участников мероприятия на 200 тысяч рублей.

Инстанция вынесла решение в отношении 27-летнего молодого человека — он лизал носок рэпера Vacio на той самой вечеринке, передает Life.ru со ссылкой на Teleram-канал SHOT. Этот фрагмент был записан очевидцами на видео.

Столичный суд признал москвича виновным в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. За совершенное правонарушение парень получил штраф в размере пары сотен тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что рэпер Vacio спешно покинул Россию после получения повестки из военкомата. Артист направился в Соединенные Штаты.

Источник фото:Freepik
Источник:Life.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
вечеринка
суд
штраф