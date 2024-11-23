Лишился пятки: российский сапер спас штурмовика из заминированного леса

Участник специальной военной операции спас бойца штурмового отряда и лишился ноги. Сапер вынес раненого военнослужащего из леса, который был заминирован, передает телеканал «Звезда».

Команда российского сапера Евгения Кучерова разминировала тропу, по которой предполагалось вытащить пострадавшего штурмовика. У него было множество ранений после взрыва кассетного снаряда. Он мог передвигаться самостоятельно, но очень плохо.

Кучеров нес боевого товарища по узкой тропе. В моменте он выступил за нее, чтобы не упасть, и подорвался. Саперы оторвало пятку.

«Мы его спасли. У него руки, ноги целы, только осколочные ранения, жизни ничего не угрожало», — заключил Евгений.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов рассказал, что боец специальной военной операции из города Талица потерял ногу. По словам народного избранника, это произошло из-за бюрократии военного госпиталя.