Лишили зубов за 700 тысяч рублей: жительница Владимира обвинила стоматологов в изуродовании челюсти

Во Владимире женщина лишилась нескольких зубов после похода к стоматологу. Она утверждает, что ей изуродовали челюсть, когда пытались поставить импланты. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Источник узнал, что в 2021 году россиянка обратилась в клинику, чтобы поставить себе зубные импланты. Однако, по ее словам, врачи выбрали неправильный размер, пробили ей штифтами обе пазухи и занесли инфекцию. У женщины загноилась полость рта и появилась сильная боль в зубах. За все это она отдала 700 тысяч рублей.

После жалобы пациентки в клинике решили исправить ошибку. Ей вернули деньги и провели новое хирургическое вмешательство, обернувшееся потерей нескольких зубов. Также, как сообщила женщина, у нее появился хронический гайморит. Чтобы все исправить, ей нужно потратить около 5 миллионов рублей. Сейчас она судится с медицинским учреждением.

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